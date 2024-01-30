- Siyaset

Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

30 Oca 2024 - 16:41 - Siyaset

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