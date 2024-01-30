Bolu'da Tarım ve Kırsal Kalkınma için yeni bir başlangıç

Bolu, tarım ve kırsal kalkınma alanında yeni bir döneme giriş yapıyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın katılımıyla açılan TKDK Bolu İrtibat Ofisi, bölge tarımına ve kırsal kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracak.

TKDK İrtibat Ofisi ve IPARD III'ün getirdikleri

TKDK Bolu İrtibat Ofisi'nin açılışından sonra Vali Kılıç, IPARD III Projesi'nin Bolu için taşıdığı önemi vurguladı. Avrupa Birliği'nin desteğiyle sağlanacak olan 555 milyon avroluk hibe, Bolu'daki çiftçi ve yatırımcılara yeni kapılar açacak. Bu destek, tarım ve hayvancılığın gelişimini ve yerel üretimin güçlenmesini sağlayacak.

Bolu'nun kırsal turizmdeki yükselişi

Vali Kılıç, Bolu'nun kırsal turizm potansiyeline dikkat çekti. Bu alandaki yatırımlara yönelik hibe ve vergi muafiyetleri, girişimcileri cesaretlendiriyor. Vatandaşlar, bu konuda Tarım İl Müdürlüğü ve TKDK İrtibat Ofisi'nden gerekli destek ve bilgiyi alabilecekler.

Bolu'nun kalkınmasına yön verecek projeler

Bolu Valisi, üretilen projelerin Bolu'nun kalkınmasında kritik bir rol oynayacağını söyledi. Bu projeler, Türkiye'nin yüzyılına yakışır bir üretim ve gelişim hedefini destekliyor.

IPARD III Programının Bolu'ya sağlayacağı faydalar

IPARD III programı, 7 yıl süresince çeşitli alanlarda destek sunacak. Hayvancılık, tarım ürünlerinin işlenmesi, soğuk hava depoları, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, el sanatları, kırsal turizm, yenilenebilir enerji ve makine ekipman alımları gibi projelere toplamda 555 milyon avro hibe desteği sağlanacak.

Genç nüfusun göç sorununa çözüm

Bu hibe destekleri, özellikle genç nüfusun kırsaldan kente göçünü önlemek ve kentten kırsala göçü teşvik etmek amacıyla tasarlandı. Bolu'nun bu önemli adımı, hem bölge ekonomisine hem de sosyal yapısına önemli katkılar sağlayacak ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olacak.