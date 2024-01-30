Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6’nın fragmanında nostalji rüzgârı: Tommy Vercetti detayı gündeme oturdu

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 için yayınlanan ilk tanıtım fragmanı, oyuncular arasında büyük heyecan yarattı. Fragmanın ardından ortaya çıkan detaylar sosyal medyada geniş bir tartışma yarattı.

11 Yıl Sonra Gelen Heyecan

2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5’in ardından geçen tam 11 yılın ardından GTA 6’nın duyurulması, oyun dünyasında büyük bir heyecan oluşturdu. Yayınlanan fragman, beklentileri daha da artırdı.

GTA 6 Fragmanında Ortaya Çıkan Şehir Detayı

GTA 6 fragmanının ilk 30 saniyesinde, geceleyin ışıklarla aydınlanan göz alıcı bir şehir manzarası gösteriliyor. Fragmanda dikkat çeken bir detay ise şehirde bulunan lüks bir malikanenin varlığı. Bu malikanenin, GTA: Vice City’den tanıdığımız Tommy Vercetti’ye ait olabileceği düşünülüyor.

GTA 6’da Vice City Şehri ve Detaylı Hikâye

GTA 6’nın Vice City şehrinde geçeceği zaten biliniyor. Fragmandaki malikanenin Tommy Vercetti’ye ait olması ihtimali, Rockstar Games’in detaylara verdiği önem göz önüne alındığında güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Büyük Harita ve Detaylı Hikâye Beklentisi

GTA 6'nın önümüzdeki yıl ilk olarak konsol için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunun, Lucia adlı bir kadın ve henüz adı bilinmeyen bir adamın hikayesine odaklanacağı ve bu ikilinin ilişkisi üzerinden ilerleyeceği belirtiliyor. Ayrıca, GTA 5 haritasından 2.5 kat daha büyük bir haritaya sahip olacağı öne sürülüyor.

GTA 6 Beklentileri ve Yorumlar

Oyuncuların GTA 6'dan beklentileri ve düşünceleri merak konusu. Siz de görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.