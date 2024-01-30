Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), beklenen yayın ihalesiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Hakları'nın devri için düzenlenen yayın ihalesiyle ilgili önemli bir tarih değişikliği açıkladı.

Yayın ihalesi teslim tarihi uzatıldı

TFF, yayın ihalesi için gerekli dokümanların teslim tarihini 2 Şubat 2024 saat 17.00 olarak uzattı. Daha önce belirlenen tarih 26 Ocak 2024'tü. Bu uzatma, kulüpler ve diğer ilgili taraflar için önemli bir fırsat sundu.

İhale genel şartnamesi ve özel şartnameler

Açıklamada, yayın ihalesinin İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnamelere uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacağı vurgulandı. Bu, ihaleye katılmak isteyenler için önemli bir bilgi.

Son teklif verme tarihi

TFF, teklif vermek isteyenler için son tarihi 14 Şubat Çarşamba olarak belirtti. Teklifler, ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek ve 29 Şubat'a kadar ihalenin tamamlanması hedefleniyor.

Yabancı kurumlar da ilgileniyor

Bu önemli ihaleye ilgi oldukça yüksek. 4 yerel kurumun ihale dosyasını aldığı ve ayrıca 4 yabancı kurumun da ihale ile ilgilendiği öğrenildi. Bu, Türk futbolunun uluslararası alanda da dikkat çektiğinin bir göstergesi.

Yayın ihalesi heyecanla bekleniyor!

TFF'nin yayın ihalesi kararı futbol camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Yayın hakları, futbol severler için büyük bir öneme sahip ve bu ihale, Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak görülüyor.