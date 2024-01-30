MEB Bakanı Tekin öğretmen alımı kontenjanlarını açıkladı!

2024 Öğretmen Ataması Tarihi Ne Zaman?

2024 öğretmen ataması için beklenen tarihler hakkında Bakan Tekin açıklamalarda bulundu. Şubat döneminde yapılması planlanan atamalar, depremin neden olduğu mali yük nedeniyle ertelenmişti. Ancak Bakan Tekin, 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasının yapılacağını belirtti ve atama takviminin önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından belirleneceğini söyledi.

Kontenjan Bilgisi ve Branş Dağılımı

2024 MEB öğretmen atama takvimi belirlendiğinde, atama kontenjanları ve branş dağılımları da açıklanacak. Hangi branşlarda kaç öğretmen alınacağı ve hangi illerde ihtiyaç olduğu bu aşamada netleşecek. Öğretmen adayları için bu bilgiler, atama başvurularını planlamaları açısından büyük önem taşıyor.



Öğretmen Adaylarının Umudu

Bakan Tekin, öğretmen adaylarına şunları ifade ediyor: "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Hazine ve Maliye Bakanı'mız da bu konuda en yüksek rakamı vereceklerini açıkladılar." Öğretmen atama sürecinin popülarite yarışına dönüştürülmesine karşı olduklarını belirterek, adaylara güvence veriyorlar ve atamaların adaletli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini vurguluyorlar.

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