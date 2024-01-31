31 Oca 2024 - 00:02- Gündem G:

31 Ocak 2024 Türkiye genelinde hava durumu tahminleri: Önemli uyarılar ve beklentiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin birçok ilinde hava durumu konusunda önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, illerinde hava durumu mevsim normallerinin üzerinde olacağı ve bazı bölgelerde yağmurlu hava devam edeceğini açıkladı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
31 Ocak 2024 Türkiye genelinde hava durumu tahminleri: Önemli uyarılar ve beklentiler mask
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Meteoroloji'den kritik uyarılar

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları bu bölgelerde dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları konusunda uyarıldı. Bolu ve 10 ilin hava durumu raporuna haberimizde ulaşa bilirsiniz.

İşte il il hava durumu tahmin raporu:

Bolu Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 3°C En düşük: -8°C Parçalı Bulutlu

Bartın Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Parçalı Bulutlu

Karabük Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -4°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 2°C En düşük: -3°C Parçalı Bulutlu

Sinop Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Çankırı Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 7°C En düşük: -4°C Puslu

Bilecik Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 3°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu

İstanbul Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Yağmurlu

Ankara Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 4°C En düşük: 2° Çok Bulutlu

İzmir Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 12°C En düşük: 3° Parçalı Bulutlu

Bursa Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 9°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu

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31 Oca 2024 - 00:02 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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