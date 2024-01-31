31 Ocak 2024 Türkiye genelinde hava durumu tahminleri: Önemli uyarılar ve beklentiler

Meteoroloji'den kritik uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları bu bölgelerde dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları konusunda uyarıldı. Bolu ve 10 ilin hava durumu raporuna haberimizde ulaşa bilirsiniz.
İşte il il hava durumu tahmin raporu:
Bolu Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 3°C En düşük: -8°C Parçalı Bulutlu
Bartın Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Parçalı Bulutlu
Karabük Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -4°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 2°C En düşük: -3°C Parçalı Bulutlu
Sinop Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Yağmurlu
Çankırı Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 7°C En düşük: -4°C Puslu
Bilecik Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 3°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu
İstanbul Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Yağmurlu
Ankara Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 4°C En düşük: 2° Çok Bulutlu
İzmir Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 12°C En düşük: 3° Parçalı Bulutlu
Bursa Hava Durumu
31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 9°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.