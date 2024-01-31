31 Ocak 2024 Türkiye genelinde hava durumu tahminleri: Önemli uyarılar ve beklentiler

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Meteoroloji'den kritik uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları bu bölgelerde dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları konusunda uyarıldı. Bolu ve 10 ilin hava durumu raporuna haberimizde ulaşa bilirsiniz.

İşte il il hava durumu tahmin raporu:

Bolu Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 3°C En düşük: -8°C Parçalı Bulutlu

Bartın Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Parçalı Bulutlu

Karabük Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -4°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 2°C En düşük: -3°C Parçalı Bulutlu

Sinop Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Çankırı Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 7°C En düşük: -4°C Puslu

Bilecik Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 3°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu

İstanbul Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Yağmurlu

Ankara Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 4°C En düşük: 2° Çok Bulutlu

İzmir Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 12°C En düşük: 3° Parçalı Bulutlu

Bursa Hava Durumu

31 Ocak 2024 Salı En yüksek: 9°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu