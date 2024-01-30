Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz Dikkat! Prof Orhan Şen uyardı! Kuvvetli geliyor! Bu tarihe dikkat!

Bugün Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hava durumu değişiklikleri bekleniyor. Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli karayel rüzgarı ile birlikte devam edeceği öngörülüyor. Öğleden sonra ise yağışların hafifleyerek yağmur şeklinde süreceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Yağışlar ve Rüzgar Bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, sabah saatlerinde başlayacak olan yoğun yağışların öğlene kadar süreceği ve rüzgarın poyraz yönünden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisiyle yağışların daha da şiddetleneceği öngörülüyor.

Öğle saatlerinden sonra ise yağışların hafiflemesi ve yağmur şeklinde devam etmesi tahmin ediliyor. Bölgede iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski de bulunuyor. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Yağış Etkili Olacak

Akdeniz Bölgesi'nde, özellikle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Alçak Basınç Merkezi'nin etkisiyle yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Yağışların zaman zaman şiddetlenerek sağanak yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de benzer şekilde yağışlı bir hava durumu tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların da yağış ve rüzgar konusunda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

Önlemler ve Uyarılar

Meteoroloji uzmanları, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları, olası su baskını, sel, yıldırım düşmesi gibi doğal afetlere karşı uyarıyor. Ayrıca rüzgarın etkisiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Vatandaşların, hava durumu raporlarını yakından takip etmeleri ve resmi makamların uyarılarına uymaları önem taşıyor.

Son Durum ve Gelecek Günlerin Tahminleri

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'in sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımlar, vatandaşlar için önemli bilgiler içeriyor.

Gelecek günler için de benzer hava koşullarının sürebileceği ve vatandaşların hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulanıyor.