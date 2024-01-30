Okullarda müfredat değişiyor mu? Öğrencilere uyarı!

Yeni Müfredat Detayları Şubat Ayı Sonunda Açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı, toplantıda yeni müfredatın hazır olduğunu ve yakında detaylarını duyuracaklarını belirtti. Bakan Tekin, müfredat değişikliklerinin kapsamlı olacağını vurgulayarak, sadeleştirme ve içerik azaltma önlemlerinin alındığını ifade etti. Bu değişiklikler, okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf düzeylerinde başlayacak ve gelecek eğitim-öğretim yılında uygulanacak.

Ders Saatlerinde Değişiklik Yok

Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte ders saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Bu, öğretmenlerin ve öğrencilerin günlük programlarını etkilemeyecek ve eğitim sürekliliğini sürdürecektir.

Devamsızlık Konusunda Af Yok

Devamsızlık konusuna da değinen Bakan Tekin, öğrenci devamsızlığını azaltmak için alınan önlemlerin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Bu nedenle devamsızlık konusunda herhangi bir affın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Ortak Sınavların Önemi

Bakan Tekin, ortak sınavların değerlendirilmesinin eğitim sistemi için önemli olduğunu vurguladı. Bu sınavlar, okullar arasındaki farkları belirlemenin yanı sıra öğrenci kazanımlarını izleme ve değerlendirme konusunda da yardımcı olacaktır. Ortak sınav sonuçlarının, okul içi yazılı sınav sonuçları ile karşılaştırılabilme olanağı da sağlanacak.





Okul ne zaman açılıyor?

22 Ocak Pazartesi günü başlayan ve 2 hafta süren yarıyıl tatili, 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonraki pazartesi günü, öğrenci ve öğretmenler okula dönecek. Yarıyıl tatilinin ardından okullar 5 Şubat 2024 Pazartesi günü açılacak.