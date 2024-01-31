Buzlu ve karlı havalarda sakatlanma riskine karşı önlemler

Kış Mevsiminin Sakatlanma Riskleri

Kış aylarının soğuk ve kaygan koşulları, özellikle ileri ve orta yaş grubundaki bireyler için artan bir sakatlanma riski taşıyor. Dr. Öğr. Üyesi Cenk Cankuş, bu dönemde sıkça rastlanan ayak bileği kırıklarına dikkat çekerek, kış koşullarında alınması gereken önlemleri vurguluyor.

Ayak Bileği Kırıklarına Dikkat

Dr. Cankuş, kış aylarında en sık görülen sakatlanmaların başında ayak bileği kırıklarının geldiğini belirtiyor. Buzlu ve kaygan zeminlerde yaşanan kaymalar, düşmeler sonucu meydana gelen bu kırıklar, acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluşturuyor.

El Bileği Kırıkları da Yaygın

Kış koşullarında el bileği kırıkları da sıkça karşılaşılan bir diğer sakatlanma türü. Dr. Cankuş, özellikle ileri yaşlarda kemik erimesiyle ilişkili olarak görülen bu kırıkların, genellikle cerrahi müdahale gerektirdiğini ifade ediyor.

Denge ve Destek Önemli

Dr. Cankuş, nörolojik veya denge sorunları yaşayan yaşlı hastaların kaygan zeminlerde baston veya yürüme yardımcıları kullanmalarının önemine işaret ediyor. Bu araçlar, düşme riskini azaltmada büyük rol oynuyor.

Doğru Ayakkabı Seçimi Hayati

Kış koşullarında doğru ayakkabı seçiminin önemi büyük. Dr. Cankuş, hava şartlarına uygun, kaymayı önleyici ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, küçük adımlar atarak ve ellerin cepte olmaması gibi basit önlemlerle düşme riskinin azaltılabileceğini vurguluyor.

Göz Sağlığı İçin Güneş Gözlüğü Kullanımı

Karın parlamasına karşı güneş gözlüğü kullanımı da kış aylarında önem taşıyor. Dr. Cankuş, bu sayede daha rahat görüş sağlanarak, düşme riskinin azaltılabileceğini ifade ediyor.

Kış aylarında artan düşme ve sakatlanma risklerine karşı alınacak basit önlemler, ciddi yaralanmaların önüne geçebilir. Dr. Cankuş'un önerileri, kış koşullarında güvenli bir şekilde hareket etmek için rehber niteliğinde.