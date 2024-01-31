31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçiminde görev alan sandık görevlilerine yapılacak ödeme belli oldu: Nasıl sandık görevlisi olurum? Nasıl başvurabilirim? Başvuru şartları neler?

Yüksek Seçim Kurulu, ücretleri yüzde 50 artırdı
YSK tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde görev alacak olan sandık görevlilerinin ücretleri, önceki seçimlere göre yaklaşık yüzde 50 oranında artırıldı.
Yeni ücretler belirlendi: kurul başkanı 2 bin 947 TL alacak
YSK tarafından açıklanan yeni ücretlere göre, sandık kurulu başkanları 2,947 TL, memur üyeler 2,088 TL, ve bina sorumluları ise 2,936 TL alacak. Cumhurbaşkanlığı seçimine oranla bu seferki yerel seçimlerde görev alacak olanlara daha yüksek ücret ödeneceği belirtiliyor.
Sandık Görevlisi olmak isteyenler için şartlar belli neler?
Sandık görevlisi olmak isteyenlerin karşılaması gereken şartlar şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
18 yaşını doldurmuş ve seçmen olmak
Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlere katkıda bulunmak isteyenler, belirlenen şartları sağlayarak sandık görevlisi olarak başvuruda bulunabilirler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.