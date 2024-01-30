AÖF Sınav Sonuçları açıklandı mı? Bekleyiş son buldu!

AÖF Final Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Güz dönemi final sınavı sonuçları henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak, güncel bilgilere göre sınav sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler sonuçları bu tarihte AÖF resmi web sitesi üzerinden sorgulayabilecekler. Sonuçların açıklanması için resmi bir tarih belirtilmemiş olsa da, bekleyişin sonuna yaklaşıldığını belirtmek isteriz.

Bahar Dönemi Ara Sınavları Ne Zaman?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav merkezi tercihlerine göre katılacakları sınav salonları hakkında bilgi almak için sınav giriş belgesini kullanabilirler. Bu ara sınavlar, dönem sonu notunuzu etkilemek için %30 oranında değerlendirilecek. Başarıya giden yolda önemli bir adım olan bu sınavlara iyi hazırlanmanız önemlidir.

AÖF Geçme Notu Kaç?

Başarılı sayılmak için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekmektedir. Ders başarı puanı, ara sınavın %30'u ve dönem sonu sınavının %70'i kullanılarak hesaplanır. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı ve dönem sonu sınav notunun %60'ı kullanılarak başarı notu hesaplanır. Ayrıca, ödev uygulaması olan derslerde sınavlar sonucunda alınan notların başarı notuna katkısı şu şekildedir: ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si ve dönem sonu sınav notunun %50'si.

AÖF Harf Notları ve Anlamları

AÖF'de kullanılan harf notları ve anlamları şu şekildedir:

84 – 100 AA: 4,00 (Geçti)

77 – 83 AB: 3,70 (Geçti)

71 – 76 BA: 3,30 (Geçti)

66 – 70 BB: 3,00 (Geçti)

61 – 65 BC: 2,70 (Geçti)

56 – 60 CB: 2,30 (Geçti)

50 – 55 CC: 2,00 (Geçti)

46 – 49 CD: 1,70 (Ortalamaya Bazlı Geçti - Şartlı)

40 – 45 DC: 1,30 (Ortalamaya Bazlı Geçti - Şartlı)

33 – 39 DD: 1,00 (Ortalamaya Bazlı Geçti - Şartlı)

0 – 32 FF: 0,00 (Kaldı)

Bu harf notları, derslerinizi değerlendirirken kullanılır ve not ortalamalarınıza göre başarı durumunuzu belirlemeye yardımcı olur.