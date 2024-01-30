2024 KPSS başvurularında kritik günler! Başvuracaklar dikkat etmeli!

2024 KPSS Lisans Ne Zaman?

2024 KPSS lisans oturumu, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından oluşacak ve 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS lisans Alan Bilgisi oturumu ise 1. günü 20 Temmuz'da, 2. günü ise 21 Temmuz'da yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans Sınavı Ne Zaman?

KPSS'nin ön lisans oturumu, 1 Eylül tarihinde düzenlenecek. Bu sınav için başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim Sınavı Ne Zaman?

KPSS'nin ortaöğretim sınavı, 15 Eylül tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT Sınavı Ne Zaman?

KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu, 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek. DHBT sınavına başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Tüm bu KPSS sınavlarına başvurular, 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurularınızı bu tarihler arasında yapmanız önemlidir.

KPSS Başvuru Ücreti 2024 Ne Kadar?

Henüz açıklanmayan 2024 KPSS başvuru ücretleri, geçtiğimiz yılın rakamları baz alındığında şu şekildedir:

Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları için her bir oturumda 150 TL

Alan Bilgisi oturumları için her bir oturumda 100 TL

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için 150 TL ödeme yapmanız gerekmektedir.

Başvuru ücretleri her yıl güncellenebileceğinden, başvuru yapmadan önce güncel ücretleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden kontrol etmekte fayda var.

2024 KPSS başvuruları için tarihler belirlendi, sınav kılavuzları ise ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvurularınızı zamanında yaparak sınavlara hazırlık sürecinizi başlatmayı unutmayın.