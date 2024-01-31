Sivas'ta ekonomik kayak keyfi, Bolu'da lüksün zirvesi

Sivas'ta Ekonomik Kayak Deneyimi
Kış sporlarına gönül verenler için Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi, Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi olarak öne çıkıyor. Hafta sonlarını değerlendirmek isteyen kayak severler, Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta yer alan bu merkeze akın ediyor. 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla dikkat çeken Yıldız Dağı, uygun fiyatları ve kaliteli hizmetiyle kayak tutkunlarını ağırlıyor.
Bolu Kartalkaya: Kayak ve Lüksün Buluşma Noktası
Öte yandan, Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi unvanını elinde bulunduran Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi, lüks ve yüksek fiyatlarıyla biliniyor. Kartalkaya'da konaklama bedelleri bazı otellerde gecelik 100 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Restoranlarda makarna 350 TL, sütlü kahve 250 TL ve su 75 TL gibi fiyatlarla satılıyor. Özel villalarda haftalık konaklama bedelleri ise 1 milyon liraya kadar çıkabiliyor.
Ekonomik ve Lüks Kayak Merkezleri Arasındaki Fark
Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Bolu'daki Kartalkaya arasındaki fiyat farkı dikkat çekici. Sivas'ta bir hamburger menü 150 lira iken, Kartalkaya'da aynı menü 650 liraya satılıyor. Kartalkaya'daki otel dışı işletmelerde ise fiyatlar daha da yüksek. Örneğin, bir kafede küçük bir bardak çay için 200 lira ödemek gerekiyor.
Kartalkaya'daki İnanılmaz Fiyatlar
29 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Kartalkaya'da ki otellerde beş gece konaklamak isteyenler için fiyatlar şöyle:
Dorukkaya Ski Mountain Resort (Her şey Dahil - iki kişi) 104 bin lira
Grand Kartal Hotel (Her şey Dahil - iki kişi) 177 bin lira
Golden Key Kartalkaya (Her şey Dahil - iki kişi) 177 bin lira
Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort (Her şey Dahil - iki kişi) 1 milyon 402 bin lira
Kaya Palazzo Luxury Chalets (Her şey Dahil - iki kişi) 1 milyon 350 bin lira
Türkiye'nin kayak merkezleri, her bütçeye ve zevke hitap ediyor. Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezi, uygun fiyatlarıyla kayak severlere ekonomik bir alternatif sunarken, Bolu Kartalkaya ise lüks ve konfor arayanların tercihi oluyor. Her iki merkez de, kış sporları ve doğa severler için benzersiz deneyimler vaat ediyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.