Sivas'ta ekonomik kayak keyfi, Bolu'da lüksün zirvesi

Sivas'ta Ekonomik Kayak Deneyimi

Kış sporlarına gönül verenler için Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi, Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi olarak öne çıkıyor. Hafta sonlarını değerlendirmek isteyen kayak severler, Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta yer alan bu merkeze akın ediyor. 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla dikkat çeken Yıldız Dağı, uygun fiyatları ve kaliteli hizmetiyle kayak tutkunlarını ağırlıyor.

Bolu Kartalkaya: Kayak ve Lüksün Buluşma Noktası

Öte yandan, Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi unvanını elinde bulunduran Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi, lüks ve yüksek fiyatlarıyla biliniyor. Kartalkaya'da konaklama bedelleri bazı otellerde gecelik 100 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Restoranlarda makarna 350 TL, sütlü kahve 250 TL ve su 75 TL gibi fiyatlarla satılıyor. Özel villalarda haftalık konaklama bedelleri ise 1 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

Ekonomik ve Lüks Kayak Merkezleri Arasındaki Fark

Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Bolu'daki Kartalkaya arasındaki fiyat farkı dikkat çekici. Sivas'ta bir hamburger menü 150 lira iken, Kartalkaya'da aynı menü 650 liraya satılıyor. Kartalkaya'daki otel dışı işletmelerde ise fiyatlar daha da yüksek. Örneğin, bir kafede küçük bir bardak çay için 200 lira ödemek gerekiyor.

Kartalkaya'daki İnanılmaz Fiyatlar

29 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Kartalkaya'da ki otellerde beş gece konaklamak isteyenler için fiyatlar şöyle:

Dorukkaya Ski Mountain Resort (Her şey Dahil - iki kişi) 104 bin lira

Grand Kartal Hotel (Her şey Dahil - iki kişi) 177 bin lira

Golden Key Kartalkaya (Her şey Dahil - iki kişi) 177 bin lira

Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort (Her şey Dahil - iki kişi) 1 milyon 402 bin lira

Kaya Palazzo Luxury Chalets (Her şey Dahil - iki kişi) 1 milyon 350 bin lira

Türkiye'nin kayak merkezleri, her bütçeye ve zevke hitap ediyor. Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezi, uygun fiyatlarıyla kayak severlere ekonomik bir alternatif sunarken, Bolu Kartalkaya ise lüks ve konfor arayanların tercihi oluyor. Her iki merkez de, kış sporları ve doğa severler için benzersiz deneyimler vaat ediyor.