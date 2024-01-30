MEB 2024 bursluluk sınavı başvurularına dikkat!

2024 İOKBS Ne Zaman?

Bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde, saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

İOKBS Başvuruları Ne Zaman?

Bursluluk sınavına başvuru tarihleri henüz belli değil. Başvuru takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek ve adaylar bu takvime göre okullardan veya e-Okul üzerinden başvuru yapabilecekler.

İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları Neler?

İOKBS'ye katılabilmek için öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olmaktadır. Ekonomik şartlar her yıl değişebilir ve yeni yıl ile birlikte detaylı şartlar kılavuzda yer alacaktır. Ancak genel başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencisi olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

2024 İOKBS Bursu Ne Kadar?

2023 yılında geçerli olan İOKBS burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlenmişti. Yeni yıl için belirlenecek olan burs miktarı, kılavuzda yer alacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS başvuruları başlamıştır. 2024 İOKBS sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak ve başvuru tarihleri henüz belli değildir. Adaylar, başvuru şartlarına uygun olarak okullardan veya e-Okul üzerinden başvuru yapabilecekler. Ayrıca, burs miktarı yeni yıl için belirlenecek ve kılavuzda yer alacaktır.