Trendyol 1.Lig’de Boluspor’un yeni transferi, Şanlıurfaspor ve Adanaspor maçlarında parladı

Trendyol 1.Lig ekibi Boluspor'un Makedonyalı oyuncusu Daniel Avramovski, devre arası transfer döneminde takıma katıldı. Henüz kırmızı beyazlı formayı giydiği üç maçta 2 gol kaydeden Avramovski, takımın önemli bir parçası haline geldi. Tecrübesi ve gücüyle takıma büyük katkı sağlayan genç oyuncu, sadece gol atan bir oyuncu olmanın ötesine geçerek, takımın galibiyetinde de önemli bir rol oynadı.

Şanlurfaspor maçında parladı

Boluspor'un 20. Hafta mücadelesinde deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olan takım, Daniel Avramovski'nin parladığı anı yaşadı. Karşılaşmanın 50. dakikasında, yeni transfer Tunahan Çiçek'in asistini kullanan Avramovski, fileleri havalandırarak skoru 1-0'a taşıdı. Bu gol sonrasında büyük bir sevinç yaşayan Avramovski, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yanına giderek galibiyeti kutladı.

Avramovski'nin hızlı uyumu

Daniel Avramovski, Boluspor formasını giydiği kısa süre içinde takıma hızla adapte oldu. Tecrübeli oyuncunun etkileyici oyunu ve hızlı uyumu, Boluspor'un sezon sonunda hedeflediği başarıya ulaşma yolunda büyük bir umut kaynağı oldu. Takımın teknik ekibi, Avramovski'nin performansından son derece memnun gözüküyor.