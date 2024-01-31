Kurtlar Vadisi dizinin Şahin Ağa’sı Turgay Tanülkü, Gerede'de çekilen filmde başrolde yer aldı

1990’lı yıllarda Gerede’den görev yapmış eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve 22’nci dönem İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Gerede’de görev yaptığı süre zarfında başından geçen duygu dolu bir anıyı sinemaya yansıtacak.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’dan Destek

Film çekimlerine başlamadan önce Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile görüşen Doğan, belediye personelinin çekim sürecinde sağladığı destekten ve eşliklerinden memnuniyetini dile getirdi.

Turgay Tanülkü, Gerede’de Çekilen Filmde Başrolde

Film ekibinde Devlet Tiyatroları sanatçısı ve "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Şahin Ağa karakteriyle tanınan Turgay Tanülkü de başrolde yer alarak Gerede'de çekilen filmde dikkat çekiyor.

Sinema Sektörüne Giriş Yapan Nevzat Doğan'dan Teşekkür

Sinema sektörüne adım atan Nevzat Doğan, Gerede'de geçen duygu dolu bir çocuk anısını filme dönüştürmek için girişimde bulunduklarını ifade ederek, ilk desteklerini Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'dan aldıklarını söyledi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'dan Teşekkür ve Destek

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise, Dr. Nevzat Doğan ile uzun süredir devam eden bir tanışıklıkları olduğunu belirterek, film çekimlerine verdikleri destekle ilçenin tanıtımına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.