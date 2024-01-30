Bolu Jandarma Ekipleri, Yolcu Otobüsünde Kaçak Madde Operasyonu Gerçekleştirdi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yolcu otobüslerine yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde, narkotik köpeği kullanarak etkili bir arama gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda, bir kişinin eşyaları arasında bulunan bebek maması kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilogram 64 gram kubar esrar maddesi ortaya çıktı.

Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Detaylı Denetimler

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şehir içi ve şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik düzenledikleri denetimlerle, uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı etkili mücadelelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı denetimlerde, narkotik köpekleri de aktif olarak kullanılıyor.

Narkotik Köpeği İle Yapılan Arama

Durdurulan bir yolcu otobüsünde, jandarma ekipleri tarafından yolcuların eşyalarında narkotik köpeği destekli bir arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinin bir çuvala tepki vermesi üzerine, jandarma ekipleri çuval içerisindeki eşyalarda detaylı bir arama başlattı. Bu titiz arama sonucunda, bebek maması kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilogram 64 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Ele Geçirilen Kaçak Madde Miktarı ve Detaylar

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda ele geçirilen kubar esrar miktarı 1 kilogram 64 gram olarak belirlendi. Bu kaçak madde, bir şahsın eşyaları arasında bulunan bebek maması kutusu içine özenle gizlenmişti. Operasyonun hemen ardından olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Şahsın İfadesi ve Soruşturma Süreci

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıs, jandarma karakolunda yapılan sorgusunda olaya dair bilgiler verdi. Jandarma ekipleri, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştirirken, şahsın kaçak madde taşıma amacını ve bağlantılarını belirlemeye çalışıyor.

Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Devam Eden Çalışmalar

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla etkin bir mücadele yürüterek, şehirde ve çevresinde güvenliği sağlamak adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu tür operasyonlar, halkın güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ile mücadelede etkin bir rol oynamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilmekte.