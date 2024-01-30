Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü, 'Dilber' Performansını Övdü: "Beğenerek İzledim"

'Dilber' Dansı İle Reytingleri Alt Üst Eden İnci Taneleri

Fragmanı ile sosyal medyada ve televizyon ekranlarında büyük yankı uyandıran İnci Taneleri dizisi, reytinglerde zirveye otururken, sosyal medya hesaplarında da en çok konuşulan konular arasına girdi. Hapishaneden yeni çıkan bir öğretmenin hikayesini anlatan dizi, her bölümüyle büyük beğeni topluyor.

Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'nün Performansını Yorumladı

Ünlü, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber' karakterinin dans performansı hakkında, "Beğenerek izledim. Hazar her zaman çok başarılı bir oyuncu oldu" ifadelerini kullandı. Bu yorumlar, Ergüçlü'nün performansının ne kadar etkileyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

'Dilber' Dansı ve Elbisesi Moda Akımına Dönüştü

İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakterinin popüler dansı ve ikonik elbisesi, moda ve eğlence dünyasında yeni bir akım başlattı. Ankara'daki pavyon dans kursları, bu dansa olan ilgi nedeniyle kadınların yoğun akınına uğrarken, 'Dilber' elbisesi internet sitelerinde büyük ilgi gördü ve kısa sürede tükendi.

Onur Ünlü'nün Övgü Dolu Sözleri

Ünlü yönetmenin eski sevgilisi Hazar Ergüçlü'ye yönelik bu olumlu yorumları, ikilinin profesyonel hayattaki saygı ve takdirlerinin devam ettiğini gösteriyor. Ergüçlü'nün 'Dilber' olarak sergilediği performansın, hem seyirciyi hem de eleştirmenleri etkilediği açıkça görülüyor.