Dilan Çiçek Deniz'den estetik yorumlarına cevap: "Paşa gönlüm öyle istedi"

Ünlü Oyuncunun İtirafı

Dilan Çiçek Deniz, Ceyda Düvenci'nin sunduğu NTV'deki Bambaşka Sohbetler programında, yüzündeki estetik müdahale ve bunun yarattığı zorluklar hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 2023'ü hayatının en zor yıllarından biri olarak tanımlayan Deniz, aldığı eleştiriler ve estetik kararının arkasındaki hikayeyle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.

Eleştirilere Cesur Cevap

Yüzündeki değişikliklerle gündeme gelen Deniz, aldığı yorumlar karşısında zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti. Program sunucusu Ceyda Düvenci'nin sorularına yanıt veren Deniz, bu sürecin kendisi için oldukça zorlayıcı olduğunu ve bu zorlukları nasıl aştığını anlattı.

Estetik Müdahalenin Perde Arkası

Deniz, aldığı estetik kararının ani olduğunu ve doktoruyla yaşadığı iletişim problemlerinden bahsetti. Omuz ameliyatının ardından vücudunun verdiği tepkilere değinen oyuncu, "Paşa gönlüm öyle istedi" diyerek, kararını cesurca savundu. Deniz, yaptırdığı işlemin geçici olduğunu belirterek, bu süreçte rahat olduğunu ifade etti.

Uzun İyileşme Süreci ve Toplumsal Tepkiler

Estetik müdahalenin ardından yaşadığı uzun iyileşme sürecini ve toplumun özellikle kadınlardan gelen tepkilerini dile getiren Deniz, bu süreci kendi içinde yaşadığını ve her şeyin zamanı olduğunu vurguladı.

Hatalardan Ders Çıkaran Bir Yıldız

"Bir hata yaptın Dilan" diyerek, yaşadığı deneyimlerden ders çıkardığını belirten oyuncu, bu sürecin kendisine gerçek dostlarını gösterdiğini söyledi. Pozitif bir yaklaşım sergileyerek, yaşadığı zorluklardan güç aldığını ifade eden Deniz, kendini her yönüyle kabul etmeye ve sevmeye çalıştığını dile getirdi.