Trafik denetimlerinde rekor ceza!

Yoğun Denetimler ve Kesilen Ceza Miktarı

Son bir hafta içerisinde Düzce genelinde yapılan trafik denetimlerinde, 12 bin 490 aracın kontrolü gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, çeşitli ihlaller nedeniyle bin 959 sürücüye cezai işlem uygulandı. Uygulanan toplam ceza miktarı 4 milyon 853 bin 523 lira olarak kaydedildi, bu rakamla Düzce'deki denetimlerin ne kadar ciddi bir mali yaptırım içerdiği gözler önüne serildi.

Trafikten Men Edilen Araçlar ve Alkol Denetimleri

Denetimler kapsamında, 136 araç trafikten men edilirken, 8 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Bu, yetkililerin alkollü sürüşe ve diğer tehlikeli davranışlara sıfır tolerans politikası izlediğinin bir göstergesi.

İhlaller ve Önlemler

Kurallara uymayan sürücüler arasında, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı kurallarına uymama, araçlarda teknik değişiklik yapma, kırmızı ışık ihlali, kar lastiği takmama, hız limitlerine uymama ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme gibi ihlaller yer aldı. Bu ihlaller, trafik güvenliğini tehdit eden unsurlar olarak belirlendi ve denetimlerde öncelikli olarak ele alındı.