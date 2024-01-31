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31 Ocak 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 31 Ocak 2024 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
31 Ocak 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün! mask
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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 31 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ  31 Ocak OLAN İŞ İLANLARI

SERRA HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Konfeksiyon İşçisi 

BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel) 

KUMAS METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.İ. - İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 

KUMAS METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.İ.- Kalite Kontrolcü 

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ - Kasiyer 

KUMAS METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.İ.- Depo Sevkiyat Sorumlusu 

BURHAN ÇELİK AHŞAP MAMÜL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Kamyon Şoförü 

BURHAN ÇELİK AHŞAP MAMÜL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - Hızarcı 

BURHAN ÇELİK AHŞAP MAMÜL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Makine Bakım ve Onarımcısı 

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Reyon Görevlisi 

GRAND KARTAL TURİZMVE TİCARET A.Ş. - Garson (Servis Elemanı) 

BOLÇİ ÇİKO LATA ANONİM ŞİRKETİ - Gıda Teknolojisi Teknikeri 

ÖRNEK LPGOTOMOTİV MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE TİC.LTD - Satış Danışmanı / Satış Elemanı 

YALÇIN ÖZDEMİR GIDA TEMİZ.MAD.OTOMOTİV MAM.TİC.SAN.A.Ş.- Depo Görevlisi (Gıda) 

GEZER AYAKKABI DERİSAN.VE TİC.A.Ş. - Paketleme İşçisi 

KOPUZ GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Satış Temsilcisi / Plasiyer 

YILTAŞ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ - Paketleme İşçisi 

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Bulaşıkçı (Stevard) 

BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Paketleme İşçisi 

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler 

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Fırıncı (Pasta Yapım ve Sunum Elemanı, Hamurkâr, Pastacı )

YILTAŞ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ - Stok Kontrol Uzmanı 

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA 

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Cilt Bakım ve Güzellik Meslek Elemanı 

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu) 

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)  - NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Havuz Görevlisi/Operatörü  - NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şoför-Yük Taşıma  - BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - İnşaat İşçisi 

BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Elektrikçi (Genel) 

# güzellik, şok

31 Oca 2024 - 09:20 - Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

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