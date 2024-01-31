Meydana gelen heyelan hayatı felç etti!

Düzce'nin Beyköy beldesini çevreleyen, sekiz köye erişim sağlayan ana yollar, ani sel baskınlarının ardından toprağın yumuşaması sonucu sabah saatlerinde yaşanan heyelanla büyük bir darbe aldı. Bu olay, Mehtibey, Uğur, Derdin, Samandere, Hamamdağ, Yanık, Çakırsayfan, ve Çatalçam köylerini birbirine bağlayan ve Torkul Gölü, Sinekli Yaylası, Koca Yayla, Yanık Yaylası ve Samandere Şelalesi gibi önemli doğal güzelliklere giden yolları etkiledi.

Acil Müdahale Başlatıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın tamamen kesilmesiyle birlikte bölgede acil müdahale çalışmalarına hızla başladı. Heyelan sonrası kapanan yolu açma çabaları devam ederken, ekipler aynı zamanda dere yatağına geçici bir alternatif yol inşa etmeyi sürdürüyor. Bölgedeki doğal yaşamı korumak adına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün izniyle avlanmak üzere yaylaya çıkmak isteyen Ramazan Şahin gibi bireyler, yaşanan olay karşısında planlarının sekteye uğradığını dile getirdi.

Yerel Halk ve Turistler Mağdur

Heyelan, bölge sakinleri ve turistler için önemli bir ulaşım arteri olan bu yolu kullanamaz hale getirdi. Bölge halkı ve turistler, yaşanan doğal afet karşısında endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Bölgeyi sıkça kullanan vatandaşlar, yolların bir an önce açılmasını umut ediyor. Heyelanın etkilediği alan, dron ile çekilen görüntülerle detaylı bir şekilde incelendi.

Devam Eden Çalışmalar ve Beklentiler

İl Özel İdaresi ve diğer ilgili kurumların koordineli çalışmalarıyla, heyelanın yol açtığı zararın en kısa sürede giderilmesi ve bölgenin tekrar eski ulaşım ağına kavuşması hedefleniyor. Bölge halkı ve turistik ziyaretçiler, yaşanan bu olayın ardından normalleşme sürecini dikkatle takip ediyor.