Kafkametler faciasının 73. gününde çaresiz bekleyiş!

Ulusal Seferberlik: Kayıpları Bulma Çabası

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ilgili ekiplerin koordinasyonunda yürütülen arama çalışmaları, denizden ve karadan titizlikle sürdürülüyor. Kayıpların bulunması için her taşın altına bakılıyor, en modern arama teknolojileri devreye sokuluyor. Bu zorlu süreç, ulusal bir seferberliğin ve dayanışmanın göstergesi olarak öne çıkıyor.

Enkazın Gölgesinde Bir Diğer Drama: Pallada

Aynı fırtına sırasında yaşanan bir başka deniz felaketi ise Kamerun bayraklı Pallada gemisinin başına geldi. Fırtınanın şiddetiyle ortadan ikiye bölünen ve karaya oturan Pallada'nın söküm çalışmaları da aynı özveriyle devam ediyor. Bu iki olay, doğanın güçleri karşısında denizcilik sektörünün karşılaştığı zorlukları ve acı gerçekleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çalışmaların Sürdüğü Her An Umudumuz Yeşeriyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülen Kafkametler enkazı kaldırma çalışmaları, umutla beklenen bir sonucu getirebilirken, her geçen gün kayıpların aileleri için daha da zor bir bekleyişe dönüşüyor. Ancak, çalışmaların sürdüğü her an, kayıplara ulaşma umudu da yeşermeye devam ediyor.