Başkent EDAŞ, enerji devrimi gerçekleştiriyor

Kesintisiz Enerji İçin Yenilenen Altyapı

1978 yılında inşa edilen ve zaman içinde eskimiş olan enerji nakil hattı, Başkent EDAŞ'ın yürüttüğü yoğun çalışmalarla tamamen yenilendi. Mayıs ve Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşen bu dönüşüm, 786 tesisat ve 2 bin 280 tüketiciye modern ve güvenilir enerji sunumu açısından bir dönüm noktası oldu.

Bölgesel Kalkınmada Enerji Yatırımlarının Rolü

Karabük ve çevre illerdeki enerji kalitesini artırmak adına yapılan bu yatırım, özellikle zorlu coğrafyai koşullar ve olumsuz hava şartları göz önünde bulundurulduğunda büyük önem taşıyor. Başkent EDAŞ, Bolkuş, Pirinçlik, Salmanlar, Demirciler, Şenler, Sipahiler ve Düzçam gibi köylerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş kapsamlı bir altyapı projesine imza attı. Proje kapsamında 8,2 km enerji nakil hattı, 6,25 km yüksek gerilim ve 13,3 km alçak gerilim şebekesi hayata geçirildi.

Enerji Kalitesini Yükselten Çözümler

Enerji kalitesini maksimize etmek ve sık yaşanan kesintilere son vermek amacıyla gerçekleştirilen bu yatırımlar, bölge halkının yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Yenilenen 2500 kVA gücündeki trafolar ve yeni hizmete giren 5 adet Kesicili Ölçü Kabini, enerji tedarikindeki güvenilirliği artırarak, Karabük’teki tüketicilere modern ve kesintisiz enerji sunuyor.