Bu heyelanın ardı arkası kesilmiyor!

Heyelanın Vurduğu Nokta: Çocuk Parkı

Yağmurun toprağı yumuşatması sonucu parkın bulunduğu alanda heyelan baş gösterdi. Park içerisindeki parke taşlar ve merdivenler çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, önceden inşa edilmiş istinat duvarlarında da ciddi çatlaklar oluştu. Yaklaşık 8 metrelik bir alanı kaplayan toprak kayması, bölgedeki binalar için büyük bir risk oluşturuyor.

Tekrarlanan Felaketler ve Yerel Tepkiler

2021 ve 2022 yıllarında da benzer heyelan olaylarının yaşandığı alanda, yerel halkın endişesi giderek artıyor. Cemal Uysal gibi mahalle sakinleri, altyapının yetersizliğini ve toprağın durumunu eleştiriyor. Yapılan onarımların kalıcı çözüm getirmediğini belirten Uysal, "Yeniden ve yeniden göçüyor. Burası doldurma toprak olduğu için, temel sağlam değil" diyerek durumun vahametini özetliyor. Uysal, alanın sağlamlaştırılması için kazık çakılması gerektiğini ve mevcut durumun hem evler hem de çocuklar için tehlike arz ettiğini vurguluyor.

Gençlerin Çağrısı: Güvenli Bir Park İstiyoruz

Bölgede yaşayan gençlerden Barış Tozcu ise, heyelanın ilerlemesinden duyduğu endişeyi dile getiriyor. Sık sık parkta vakit geçirdiğini belirten Tozcu, "Heyelan her geçen gün daha da ilerliyor. Bu durumun bir an önce giderilmesini ve parkın daha güvenli hale getirilmesini istiyoruz" şeklinde konuşuyor.

Heyelanın tekrarlanan doğası ve yerel halkın tepkileri, yetkililerin bu konuda kalıcı çözümler üretmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Karabük'teki bu çocuk parkı, altyapısal sorunların ve doğal felaketlerin birleştiği bir noktada, hem yerel halkın güvenliğini hem de çocukların oyun alanlarının korunmasını talep ediyor.