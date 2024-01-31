Trendyol 1.Lig’de Boluspor mağlubiyeti sonrası Şanlıurfaspor'da deprem

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, yaşanan son mağlubiyetin ardından önemli kararlar alındı. Teknik Direktör İrfan Buz, takımın kötü gidişatına dur demek için radikal adımlar attı.
Şanlıurfaspor’a Boluspor darbesi
Şanlıurfaspor, ligin 20. haftasında evinde Boluspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadeleden Boluspor 1-0 galip ayrılarak, Şanlıurfaspor'un ligdeki zorlu mücadelesine darbe vurdu.
İrfan Buz'dan sert karar
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, takımın beklenen performansı sergileyememesinin sorumluluğunu Seyit Gazanfer ve Hüsamettin Tut'a yükledi. Tecrübeli çalıştırıcı, her iki oyuncuyu da kadro dışı bırakarak, takımda disiplin ve performans odaklı bir yapılanmanın sinyallerini verdi. Bu karar, takım içindeki disiplin ve motivasyonun ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesi oldu.
Gazanfer Van FK'ya mı gidiyor?
Şanlıurfaspor'da kadro dışı bırakılan oyunculardan Seyit Gazanfer ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Futbol Kulübü'nün, Gazanfer'i kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Transfer döneminin hareketli saatlerinde, Gazanfer'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.