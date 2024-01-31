- Asayiş

Polis bıktı, onlar bıkmadı!

Karabük şehrinde, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen etkili bir operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir müdahalede bulunarak iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bu operasyon, şehrin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha göstermiştir.

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Operasyon Detayları: Uyuşturucu Ticaretine Darbe

Edinilen bilgilere göre, ekiplerin uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretini önleme amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Karabük şehirler arası otobüs terminalinde şüpheli hareketler sergileyen R.K. ve C.B. isimli şahıslar üzerinde dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan üst aramalarında, 17.88 gram metamfetamin, 0.38 gram kannabinoid, 200 ml sentetik kannabinoid ve 100 gram tütün ele geçirildi. Bu bulgular, şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmakta olduklarını ortaya koydu.

Adli Süreç Başladı: Şüpheliler Adliyede

Gözaltına alınan zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçları kapsamında adli işlemlere tabi tutuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından, iki şüpheli adli makamlara sevk edildi.
# karabük

31 Oca 2024 - 09:51 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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