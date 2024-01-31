Polis bıktı, onlar bıkmadı!

Operasyon Detayları: Uyuşturucu Ticaretine Darbe
Edinilen bilgilere göre, ekiplerin uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretini önleme amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Karabük şehirler arası otobüs terminalinde şüpheli hareketler sergileyen R.K. ve C.B. isimli şahıslar üzerinde dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan üst aramalarında, 17.88 gram metamfetamin, 0.38 gram kannabinoid, 200 ml sentetik kannabinoid ve 100 gram tütün ele geçirildi. Bu bulgular, şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmakta olduklarını ortaya koydu.
Adli Süreç Başladı: Şüpheliler Adliyede
Gözaltına alınan zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçları kapsamında adli işlemlere tabi tutuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından, iki şüpheli adli makamlara sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.