Prof. Dr. Naci Görür'den yedi il için uyarı geldi

Tehlike Kaynakları: Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı

Görür'ün belirttiğine göre, bölgedeki artan deprem riskinin ana kaynakları Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros bindirme kuşağı. Bu iki tektonik yapı, bölgedeki deprem riskinin artmasında önemli rol oynuyor. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası, Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketi ve Avrasya Levhası ile olan etkileşimi, Doğu Anadolu Bölgesi'ni sıkıştırarak deprem riskini artırdı.

Risk Altındaki İller ve Etkilenen Bölgeler

Görür, Bingöl Karlıova'dan Kahramanmaraş ve Hatay'a kadar uzanan bir hat üzerindeki illerin artan deprem riski altında olduğunu belirtiyor. Bu hat, Adıyaman ve Diyarbakır'dan Hakkari'ye kadar uzanıyor. Görür, bu bölgelerdeki tehlikenin sadece yerel fay sistemlerinden kaynaklanmadığını, aksine genel bir artış olduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Naci Görür'den Önemli Deprem Uyarısı

Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artan deprem riskine dikkat çekiyor. Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak ve Gaziantep'te riskin arttığını belirten Görür, bölge halkını uyarıyor.

Deprem Riskinin Nedenleri ve Etkileri

Doğu Anadolu Fayı'nın hareketleri ve Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak ve Gaziantep gibi illeri etkileyen bindirme hattı, bölgedeki deprem riskini artırıyor. Görür, bu hareketlerin Doğu Anadolu Fayı üzerindeki depremlerin etkisini daha da tehlikeli hale getirdiğini açıklıyor.

Bölge Halkına Yönelik Önlemler ve Uyarılar

Prof. Dr. Naci Görür'ün bu uyarıları, bölge halkı ve yetkililer için hayati önem taşıyor. Artan deprem riskine karşı alınması gereken önlemler ve hazırlıklar, bu tür uyarılarla daha da önem kazanıyor. Bölge halkının deprem bilincini artırmak ve gerekli önlemleri almak, olası bir depremin zararlarını en aza indirgemek için kritik öneme sahip.