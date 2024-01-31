Büyük zam, işçilerin yüzü güldü

Tarihi Zam ve Sosyal Haklarda İyileştirme

Anlaşma detaylarına göre, belediye çalışanlarının en düşük maaşı 26 bin 3 TL'ye yükseltilirken, sosyal haklar ve ikramiyelerle birlikte ortalama maaş 29 milyon 119 bin 92 TL'ye ulaştı. Bu iyileştirme, çalışanların yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım olarak görülüyor.

Belediye Başkanından Teşekkür Mesajı

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana şehre hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Fırıncıoğlu, "Personelimizin haklarının korunması konusunda oldukça hassas davranıyoruz. 2024 Yılı Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanlarımıza hak ettikleri değeri vermeye gayret ediyoruz," dedi.

Anlaşmanın Mimarı: Kimler Katıldı?

Sözleşme imza törenine, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda belediye yetkilisi ve sendika temsilcisi katıldı.