Büyük zam, işçilerin yüzü güldü

Tarihi Zam ve Sosyal Haklarda İyileştirme
Anlaşma detaylarına göre, belediye çalışanlarının en düşük maaşı 26 bin 3 TL'ye yükseltilirken, sosyal haklar ve ikramiyelerle birlikte ortalama maaş 29 milyon 119 bin 92 TL'ye ulaştı. Bu iyileştirme, çalışanların yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım olarak görülüyor.
Belediye Başkanından Teşekkür Mesajı
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana şehre hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Fırıncıoğlu, "Personelimizin haklarının korunması konusunda oldukça hassas davranıyoruz. 2024 Yılı Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanlarımıza hak ettikleri değeri vermeye gayret ediyoruz," dedi.
Anlaşmanın Mimarı: Kimler Katıldı?
Sözleşme imza törenine, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda belediye yetkilisi ve sendika temsilcisi katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.