- Ekonomi

Büyük zam, işçilerin yüzü güldü

Bartın Belediyesi ile Belediye İş Sendikası, 2024 Yılı Toplu İş Sözleşmesi imza atarak tarihi bir anlaşmaya imza attı. Yapılan bu anlaşma kapsamında, belediye işçilerinin maaşlarına yüksek zam yapılması kararlaştırıldı. Bu karar, Bartın Belediyesi çalışanları arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

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Tarihi Zam ve Sosyal Haklarda İyileştirme

Anlaşma detaylarına göre, belediye çalışanlarının en düşük maaşı 26 bin 3 TL'ye yükseltilirken, sosyal haklar ve ikramiyelerle birlikte ortalama maaş 29 milyon 119 bin 92 TL'ye ulaştı. Bu iyileştirme, çalışanların yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım olarak görülüyor.

Belediye Başkanından Teşekkür Mesajı

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana şehre hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Fırıncıoğlu, "Personelimizin haklarının korunması konusunda oldukça hassas davranıyoruz. 2024 Yılı Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanlarımıza hak ettikleri değeri vermeye gayret ediyoruz," dedi.

Anlaşmanın Mimarı: Kimler Katıldı?

Sözleşme imza törenine, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda belediye yetkilisi ve sendika temsilcisi katıldı.
# zam, maaş, bartın

31 Oca 2024 - 10:12 Bartin- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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