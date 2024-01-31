Asar Çayı projesi heyecan uyandırıyor!

İlk Köprüde Çalışmalar Tam Gaz

Projenin ilk etabı olan Küçüksu ve Şaguş köprüleri arasındaki 430 metrelik alanda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlk köprü, geçici halatlar kullanılarak başarıyla yerine oturtuldu. Bu aşama, projenin yalnızca teknik bir başarısını değil, aynı zamanda estetik bir değer katma hedefini de ortaya koyuyor.

İkinci Köprü İçin Hazırlıklar Başladı

Asar Çayı Projesi kapsamında ikinci köprünün imalat hazırlıkları da başladı. Düzce Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerine uyumlu, fonksiyonel ve estetik köprüler inşa ederek, şehrin yeni bir kimliğe bürünmesini sağlıyor. Projenin bu aşaması, şehrin iki yakasını bir araya getirerek toplumsal ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Çok Daha Fazlası Var: Yaya Köprüleri, Restoranlar ve Bisiklet Yolları

Proje, iki aktif yaya köprüsünün yanı sıra, amfi tiyatrolar, restoranlar ve büfeleri de kapsıyor. Köprü 1'in başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, çevre düzenlemeleri ve yol kenarlarına bisiklet ve park yerleri eklenecek. Cep otoparkları da dahil olmak üzere, bu düzenlemelerle Düzce, doğayla iç içe bir yaşam alanına dönüşecek.