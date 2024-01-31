- Asayiş

Polisten, aranan şahıslara yönelik darbe!

Düzce'de, polis ve jandarma ekiplerinin titiz ve koordineli çalışmaları sonucu, çeşitli suçlardan aranmakta olan 94 şahıs yakalandı. 22-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlar kapsamında, suç ve suçluyla mücadelede önemli bir başarı elde edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Polisten, aranan şahıslara yönelik darbe! mask
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Yoğun Sorgulama ve Tutuklamalar

Operasyon sürecinde, toplamda 38 bin 236 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda aranan 94 şahıs tespit edilerek yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 26'sının tutuklandığı bildirildi. Bu operasyon, suç oranlarının azaltılmasına ve halkın güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, 2 kesici alet ve 7 şarjör ele geçirildi. Bu bulgular, suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonların ne kadar kapsamlı ve etkili olduğunu gösteriyor.

Polis ve Jandarma'dan Koordineli Çalışma

Düzce'de polis ve jandarma birimleri, suçların önlenmesi ve suçluların adalet önüne çıkarılması için el ele veriyor. Bu koordineli çalışma, suç oranlarının düşürülmesinde ve halkın huzurunun sağlanmasında kritik bir rol oynuyor.
# düzce, polis

31 Oca 2024 - 10:22 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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