Marmara bölgesi dikkat! Kerem Ökten Uyardı! Hep Şubat'ta olur dedi! 29 Şubat'ta ansızın gelebilir!

Türkiye genelinde soğuk ve karlı hava bekleyişi, meteoroloji uzmanından gelen son dakika uyarılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Bu kapsamda, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, vatandaşların dikkatini çekti.

Beklenen Kış Geliyor mu?

Türkiye'de ocak ayı boyunca beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmedi. Ancak geçtiğimiz hafta Karadeniz üzerinden ülkeye doğru ilerleyen bir sistem, İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif kar yağışına neden oldu.

Bu durum, vatandaşların kar yağışı beklentisini daha da artırdı.

Şubat Ayında Neler Olabilir?

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Şubat ayı için önemli uyarılarda bulundu. Ökten, "20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 Şubat'a kadar her an sürpriz bir hava durumu değişikliği yaşanabilir," dedi.

Uzman, bu dönemde aniden ortaya çıkabilecek sistemlerin olası etkilerine işaret ederek, vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı.

Meteoroloji Modelleri Ne Diyor?

Kerem Ökten, meteoroloji modellerinin büyük bir sistem gösterip sonra yok ettiğini belirtti.

Bu durumun, Şubat ayının 29 gün olmasıyla birleştiğinde, her an her şeyin olabileceğini vurguladı. Ökten, "Şubatlarda ne efsaneler yaşadık. Sabırla bekleyişimiz devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Marmara Bölgesi İçin Özel Uyarı

Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşlar için özel bir uyarıda bulunan Ökten, beklenen kar yağışı sisteminin bir gece ansızın bölgeyi etkisi altına alabileceğini söyledi.

Bu beklenti, bölgedeki vatandaşları olası bir kış sürprizi için hazırlıklı olmaya itiyor.

Sonuç

Türkiye genelindeki vatandaşlar, Şubat ayı boyunca her an karşılaşabilecekleri soğuk hava dalgalarına ve kar yağışına karşı hazırlıklı olmalı.

Meteoroloji uzmanlarından gelen uyarılar, kışın henüz bitmediğini ve sürpriz hava olaylarının yaşanabileceğini gösteriyor.