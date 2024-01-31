MHP'li İlhan Durak: Göçmenler kontrolsüz artıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, göçmen sorununu ele alarak kontrolsüz artışı eleştirdi ve çözüm önerilerini sundu. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ifadelerine atıfta bulunarak, göçmen sorununun artık istila endişesine dönüştüğünü vurguladı.

MHP'li İlhan Durak göçmen sorununu değerlendirdi

Bolu Belediye Başkanlığı için Milliyetçi Hareket Partisi tarafından aday gösterilen İlhan Durak, göçmen sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Durak, Bolu'da yaşanan göçmen sorununun artışına dikkat çekerek, bu sorunun artık kontrolsüz bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Göçmen sorunu ve istila endişesi

Göçmen konusunu ele alan İlhan Durak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadelerine atıfta bulunarak, "Bu misafirlik artık adı konulmamış bir istilaya yani kontrolsüz göç adı konulmamış bir istilaya dönmüştür" şeklinde konuştu. Bu ifadeyle, göçmen sorununun artık sadece bir misafirlik değil, daha ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.

Göçmen sayısının artışı ve gerçeklik

Durak, Göç İdaresi verilerine dayanarak göçmen sayısının azalmadığını, aksine arttığını belirtti. Bu durumun, bazı politika yapıcılarının göçmenler üzerinden yürüttüğü politikaların pratikte işe yaramadığını gösterdiğini ifade etti.

MHP'nin göçmen sorununa yaklaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin göçmen sorununa yaklaşımını değerlendiren Durak, partisinin 2018 yılında bu konuda hassasiyet göstermeye başladığını hatırlattı. Bu dönemde "sınırı aşan göçler raporu" gibi önemli çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Bu nedenle, göçmen sorununu sadece seçim propagandası amacıyla değil, gerçek bir sorun olarak gördüklerini belirtti.

Kontrollü ve hassas bir yaklaşım

İlhan Durak, göçmen sorununun çözümünü hassas bir şekilde ele alacaklarını ve kontrolsüz bir şekilde değil, etkili bir şekilde kısa sürede çözeceklerini ifade etti. Bu çözümün siyasi bir şov olmadığını, toplumun hassasiyetlerini gözeterek gerçekleşeceğini vurguladı.

Halkla buluşma çalışmaları

Adaylık sürecinde halkla buluşma çalışmalarını sürdüren İlhan Durak, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile görüştü ve sorunlarını dinledi. Ardından Karacasu'daki İzzet Baysal Fizik Tedavi Hastanesi'nde hastalar ve sağlık çalışanları ile görüşerek sağlık sorunlarına dikkat çekti. Esnaf ziyaretlerini de ihmal etmeyen Durak, Karaçayır Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek desteklerini istedi.

Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, halkla buluşma çalışmalarıyla da vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.