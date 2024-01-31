2024 Türkiye’sinde açlık ve yoksulluk sınırı alarm veriyor

Açlık Sınırı 15 Bin Lira Seviyesine Ulaştı

TÜRK-İŞ'in 2024 yılı Ocak ayı raporuna göre, Türkiye'de bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması için gereken minimum tutar dikkat çekici bir şekilde arttı. Rapor, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için ayda en az 15 bin 48 lira harcaması gerektiğini belirtiyor. Bu rakam, yoksulluk sınırının ise 49 bin 19 lira olduğunu gösteriyor.

Gıda Enflasyonu ve Yaşam Maliyetleri

Son bir yılda gıda enflasyonunun %70'e ulaşması, halkın alım gücünü ciddi şekilde etkiledi. Özellikle Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarında son bir ayda %4,27, son 12 ayda ise %69,76 oranında bir artış yaşandı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 19 bin 630 lira olarak hesaplandı.

Temel Gıda Maddelerindeki Fiyat Artışları

Et, tavuk, balık ve yumurta gibi temel protein kaynaklarında fiyat artışları göze çarpıyor. Özellikle balık fiyatlarındaki artış dikkat çekici. Hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi. Yumurta ve tavuk fiyatlarında da önemli artışlar yaşandı.

Ekmek ve Tahıl Ürünlerinde Fiyat Artışı

Ekmek ve diğer tahıl ürünlerinde de fiyat artışları yaşanıyor. Ankara'da 200 gram ekmek 8 lira olarak belirlendi. Bu durum, aile bütçelerinde önemli bir yük oluşturuyor. Marketlerdeki ürün çeşitliliğinde azalma ve fiyat ayarlamaları da tüketiciyi olumsuz etkiliyor.

Süt ve Süt Ürünlerinde Durum

Süt, yoğurt ve peynir grubunda, yeni açıklanan çiğ süt fiyatlarının henüz raflara yansımadığı görülüyor. Ancak bazı marketlerde fiyat ayarlamalarının yapıldığı gözlemleniyor.