31 Oca 2024 - 14:00- Ekonomi G:

2024 Türkiye’sinde açlık ve yoksulluk sınırı alarm veriyor

2024 Ocak ayı Türkiye açlık ve yoksulluk sınırı raporu açıklandı. TÜRK-İŞ'in verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı yaşamı için gereken aylık gıda harcaması 15 bin 48 lira, yoksulluk sınırı ise 49 bin 19 lira. Gıda enflasyonu ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları halkın yaşam koşullarını zorlaştırıyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2024 Türkiye’sinde açlık ve yoksulluk sınırı alarm veriyor mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Açlık Sınırı 15 Bin Lira Seviyesine Ulaştı

TÜRK-İŞ'in 2024 yılı Ocak ayı raporuna göre, Türkiye'de bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması için gereken minimum tutar dikkat çekici bir şekilde arttı. Rapor, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için ayda en az 15 bin 48 lira harcaması gerektiğini belirtiyor. Bu rakam, yoksulluk sınırının ise 49 bin 19 lira olduğunu gösteriyor.

Gıda Enflasyonu ve Yaşam Maliyetleri

Son bir yılda gıda enflasyonunun %70'e ulaşması, halkın alım gücünü ciddi şekilde etkiledi. Özellikle Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarında son bir ayda %4,27, son 12 ayda ise %69,76 oranında bir artış yaşandı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 19 bin 630 lira olarak hesaplandı.

Temel Gıda Maddelerindeki Fiyat Artışları

Et, tavuk, balık ve yumurta gibi temel protein kaynaklarında fiyat artışları göze çarpıyor. Özellikle balık fiyatlarındaki artış dikkat çekici. Hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi. Yumurta ve tavuk fiyatlarında da önemli artışlar yaşandı.

Ekmek ve Tahıl Ürünlerinde Fiyat Artışı

Ekmek ve diğer tahıl ürünlerinde de fiyat artışları yaşanıyor. Ankara'da 200 gram ekmek 8 lira olarak belirlendi. Bu durum, aile bütçelerinde önemli bir yük oluşturuyor. Marketlerdeki ürün çeşitliliğinde azalma ve fiyat ayarlamaları da tüketiciyi olumsuz etkiliyor.

Süt ve Süt Ürünlerinde Durum

Süt, yoğurt ve peynir grubunda, yeni açıklanan çiğ süt fiyatlarının henüz raflara yansımadığı görülüyor. Ancak bazı marketlerde fiyat ayarlamalarının yapıldığı gözlemleniyor.

 

# ankara

31 Oca 2024 - 14:00 - Ekonomi

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL