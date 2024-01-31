Telefon dolandırıcılarına, polis şoku!

Dolandırıcılık Tuzağına Karşı Polis Teşkilatından Önleyici Hamle
Olay, Z.D.'nin evinde bulunan 60 bin liralık altınlarını bozdurmak üzere kuyumcuya gittiği sırada fark edildi. Durumu şüpheli bulan ve dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Z.D. veya çevredekilerin ihbarı üzerine, polis ekipleri hemen harekete geçti. Karabük polisi, bankalar ve ATM'lerde gerekli tedbirleri alarak, dolandırıcıların planlarını bozdu.
Vatandaş Bilgilendirme ve Suç Önleme Çalışmaları Devam Ediyor
Z.D.'nin herhangi bir şikayette bulunmamasına rağmen, polis ekipleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması yönünde yapılan çalışmaların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.