Telefon dolandırıcılarına, polis şoku!

Dolandırıcılık Tuzağına Karşı Polis Teşkilatından Önleyici Hamle

Olay, Z.D.'nin evinde bulunan 60 bin liralık altınlarını bozdurmak üzere kuyumcuya gittiği sırada fark edildi. Durumu şüpheli bulan ve dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Z.D. veya çevredekilerin ihbarı üzerine, polis ekipleri hemen harekete geçti. Karabük polisi, bankalar ve ATM'lerde gerekli tedbirleri alarak, dolandırıcıların planlarını bozdu.

Vatandaş Bilgilendirme ve Suç Önleme Çalışmaları Devam Ediyor

Z.D.'nin herhangi bir şikayette bulunmamasına rağmen, polis ekipleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması yönünde yapılan çalışmaların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.