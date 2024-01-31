Bolu Barosu Avukatı Ceren Cansu Odakan'dan Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Dolandırıcılık Tuzaklarına Karşı Dikkatli Olun

Bolu Barosu Avukatı Ceren Cansu Odakan, son zamanlarda artış gösteren yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Odakan, özellikle tanımadıkları kişilere para transferi yapmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor ve bu tür eylemlerin ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguluyor.

Bolu Barosu'ndan Vatandaşlara Kritik Uyarı

Son dönemlerde dolandırıcılık yöntemlerinde ve dolandırılma vakalarında gözle görülür bir artış yaşandığına dikkat çeken Odakan, dolandırıcıların genellikle kolay para kazanmak isteyenleri ve iyi niyetli vatandaşları hedef aldığını belirtiyor. Dolandırıcılar, yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları hedef olarak belirledikleri vatandaşların hesaplarına transfer ediyor ve ardından yanlışlıkla gönderildiğini iddia ederek, parayı başka bir hesaba aktarmalarını istiyor.

İyi Niyetin Suistimaline Karşı Tedbirli Olun

Avukat Ceren Cansu Odakan, dolandırıcıların her geçen gün yeni yöntemler geliştirerek vatandaşları mağdur ettiğini ifade ediyor. Dolandırıcılık davalarında, bilinçli olarak suça karışanlar kadar, farkında olmadan suça ortak olan vatandaşların sayısının da arttığını belirtiyor. Odakan, "Dolandırıcılar, artık iyi niyetli vatandaşları da suça ortak ederek, masum insanları dolandırıyor" diye konuşuyor.

Dolandırıcılığın Yeni Yöntemi: Yanlışlıkla Para Transferi

Odakan, dolandırıcıların kullandığı yeni yöntemi şöyle açıklıyor: "Dolandırıcılar, internet bankacılığı üzerinden takip edilmelerini zorlaştıracak ve suçun ispatını geciktirecek hamleler yapıyor. Bir vatandaşın hesap bilgilerini ele geçirerek, parayı kendi hesaplarına değil, başka bir vatandaşın hesabına transfer ediyorlar. Daha sonra bu vatandaşlara ulaşarak, paranın yanlışlıkla transfer edildiğini iddia edip, geri istiyorlar."

İyi Niyetli Vatandaşların Riski ve Hukuki Sonuçlar

Odakan, iyi niyetli vatandaşların, hesaplarına yanlışlıkla gönderildiği iddia edilen parayı geri göndermek istediklerinde, dolandırıcıların belirttiği başka bir hesaba aktardıklarını belirtiyor. Bu durumda, dolandırıcılığa konu olan para, çalınan hesaptan iyi niyetli vatandaşın hesabına ve oradan da dolandırıcıların hesabına geçiyor. Odakan, "Bu duruma düşen vatandaşlar, hukuki bir boyuta taşındığında mağdur olmalarına rağmen sanık sıfatıyla yargılanabilirler" diye ekliyor.

Vatandaşlara Öneriler ve Doğru Hareket Tarzı

Avukat Ceren Cansu Odakan, vatandaşlara, hesaplarına nereden geldiğini bilmedikleri paraları harcamamaları ve başka bir hesaba transfer etmemeleri konusunda tavsiyede bulunuyor. Odakan, "Böyle bir durumda beklemek veya gerekli mercilere bu durumu bildirmek en doğru karar olacaktır" diyerek, vatandaşların iyi niyetlerinin suistimal edilmesine izin vermemeleri gerektiğini vurguluyor.