Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu, Süper Lig ve 1.Lig’den 8 futbolcu sahada!

Futbolseverlerin merakla beklediği bu turda, kıtanın dört bir yanından gelen takımlar kıyasıya bir rekabete girişecek. İşte detaylar:

Nijerya ve Angola çeyrek finalde karşı karşıya

Çeyrek finalin dikkat çeken eşleşmelerinden biri Nijerya ile Angola arasında gerçekleşecek. Bu iki takım, turnuvada gösterdikleri performansla göz doldururken, bu maçın büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin rakibi Gine

Bir diğer heyecan verici eşleşme ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Gine arasında yaşanacak. Her iki takım da bu aşamaya gelmek için büyük bir mücadele sergiledi ve futbolseverleri etkileyen oyunlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Mali ve Fildişi Sahili'nin kıyasıya mücadelesi

Mali'nin Fildişi Sahili ile karşılaşacağı çeyrek final maçı da büyük bir merakla bekleniyor. Her iki takımın da kuvvetli kadrolara sahip olması, bu maçı turnuvanın en çekişmeli müsabakalarından biri haline getiriyor.

Yeşil Burun Adaları, Güney Afrika ile karşılaşacak

Son 16 turunda Fas'ı mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Güney Afrika Cumhuriyeti, çeyrek finalde Yeşil Burun Adaları ile mücadele edecek. Her iki takım da turnuvadaki yolculuklarını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Süper Lig ve 1. Lig'den 8 futbolcu çeyrek finalde

Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarıyla çeyrek finale yükselen ve Türkiye'nin en üst düzey futbol liglerinde forma giyen 8 futbolcu, turnuvada kritik roller üstleniyor.

Nijerya’da 3 tanıdık isim

Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Sivasspor'dan Ahmed Musa Nijerya adına forma giyecek.

Diğer takımlarda 4 futbolcu

Beşiktaş'tan Arthur Masuaku ve Galatasaray'dan Cedric Bakambu Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına; Trabzonspor'dan Nicolas Pepe Fildişi Sahili adına; Fatih Karagümrük'ten Ryan Mendes Yeşil Burun Adaları adına forma giyecek.

1.Lig’den tek futbolcu

Eyüpspor'dan Fredy Angola adına çeyrek finalde ter dökecek. Bu futbolcuların performansları, takımlarının turnuvadaki başarısında büyük bir rol oynayacak.