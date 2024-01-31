Hamsi soğuya dayanamadı, ülkeyi terk etti!

Karadeniz bölgesinde yaşanan beklenmedik hava koşulları, deniz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine neden oldu. Deniz suyu sıcaklıklarının 15 derece altına düşmemesi, özellikle hamsi başta olmak üzere birçok balık türünün soğuk suları tercih etmesine ve Gürcistan'a doğru göç etmesine yol açtı. Bu durum, bölgesel balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyerek hamsi avında ciddi bir düşüşe ve piyasada fiyat artışlarına neden oldu.

İklim Değişikliğinin Etkileri Net Görülüyor

Yerel balıkçılar, mevsim normalleri dışındaki bu sıcaklık değişikliklerini ve denizlerdeki çeşitliliğin azalmasını iklim değişikliğinin bir sonucu olarak değerlendiriyor. Balıkçı Tuncay Kılıç'ın ifadelerine göre, sezon başında bolca bulunan hamsi, şimdilerde neredeyse tamamen kaybolmuş durumda. Kılıç, "Şu anda kıtlık yaşıyoruz. İklim değişikliği ciddi anlamda bizi vurdu. Çok az sayıda balık var. Hamsi yok denecek kadar az," şeklinde konuştu ve mevcut durumun iyileşmesi için havaların düzelmesini umduklarını belirtti.

Balık Fiyatlarındaki Yükseliş ve Piyasa Beklentileri

Denizlerdeki bu değişimler, doğal olarak piyasa fiyatlarına da yansıdı. Balık çeşitliliğindeki azalma, hamsi başta olmak üzere birçok balık türünün fiyatında artışa yol açtı. Balıkçılar ve tüketiciler, hava şartlarının normale dönmesi ve deniz sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balık popülasyonlarının tekrar artmasını ve fiyatların stabil hale gelmesini umuyor.

Umutlar Bahara Yönelik

Balıkçılar ve bölge halkı, Ocak ayının sonlarına doğru hava koşullarının iyileşmesini ve bahar aylarının getireceği olumlu değişiklikleri bekliyor. Kılıç, "Baharla kışı aynı anda yaşıyormuşuz gibiyiz. Otomatikman denizi etkiliyor," diyerek mevcut durumun zorluklarını ve beklentilerini özetliyor. Umutlar, deniz sıcaklıklarının düşmesi ve balık çeşitliliğinin artması yönünde.