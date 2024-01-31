İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Trabzon Dikkat! Prof Orhan Şen Uyardı! Kuvvetli gelecek sonra etkisini kaybedecek

Marmara Bölgesi, bugün değişken bir hava durumu ile karşı karşıya. Bölgede Çarşamba günü etkisini göstermeye başlayan yağışlar, Uludağ ve Kartepe gibi yüksek kesimlerde kar olarak kendini gösterirken, diğer alanlarda yağmurlu bir havaya neden oluyor.

Bu durum, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için hava durumuna dikkat etmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kuzeydoğudan Esmeye Başlayan Rüzgarlar

Rüzgarın yönü bugün kuzeydoğudan ve oldukça kuvvetli. Bu durum, özellikle deniz ulaşımını etkileyebilir ve dış mekan aktivitelerini planlayanlar için ekstra dikkat gerektirir. Ancak, akşam saatlerine doğru hem rüzgarın hem de yağışların etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Bu, gün içinde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarının, gün sonuna doğru yerini daha sakin bir havaya bırakacağı anlamına geliyor.

İstanbul ve Çevre İllerde Hava Durumu

Marmara Bölgesi'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da, sıcaklık 8 derece civarında seyrederken, yağmurlu bir gün bekleniyor. İstanbul sakinleri, şemsiyelerini yanlarından ayırmamalı.

Ege Bölgesi'nin incisi İzmir'de ise durum biraz daha farklı; burada sıcaklık 12 dereceye ulaşırken, gökyüzü bulutlu ancak yağış beklenmiyor. Akdeniz'in gözde şehri Antalya'da ise yağmurlu bir gün ve 16 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Başkent Ankara'da sıcaklık 5 derece olarak ölçülürken, Karadeniz'in incisi Trabzon'da hava 9 derece ve bulutlu.

Uyarılar ve Öneriler

Rüzgarın kuvvetli olduğu bu günlerde, özellikle deniz kenarında ve açık alanlarda bulunanlar ekstra tedbir almalı.

Yağışların akşam saatlerinde azalması bekleniyor; ancak gün içinde dışarı çıkacaklar, yağmurluk ve şemsiye gibi koruyucu ekipmanları yanlarında bulundurmalı.

Bu değişken hava koşulları, vatandaşların ve ziyaretçilerin planlarını etkileyebilir.

Özellikle yolculuk yapmayı planlayanların, hava durumu raporlarını yakından takip etmeleri ve olası gecikmelere karşı hazırlıklı olmaları önerilir.