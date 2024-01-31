Trendyol 1.Lig ekibi Göztepe'de Ibrahima Sory Diallo’nun sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trendyol 1.Lig’de Göztepe, transfer döneminin hareketli günlerini yaşıyor. Özellikle golcü oyuncu takviyesi yapma çabaları devam ederken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un planlarına uymayan oyuncularıyla da yollarını ayırmaya devam ediyor. Son olarak, Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'e kiraladığı Ibrahima Sory Diallo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Transferde aktif bir dönem

Göztepe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Golcü bölgesine oyuncu katmak için çeşitli girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, bu konuda henüz istedikleri sonuçları elde edemediler. Ancak transfer çalışmalarına devam ederken, takım içinde de bazı değişiklikler yapılıyor.

O oyuncu ile yollar ayrıldı

Göztepe, sezon başında Fransa 2. Lig takımlarından Valenciennes'e kiraladığı Ibrahima Sory Diallo ile yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Ibrahima Sory Diallo arasında yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Diallo'ya devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Diallo'nun artık Göztepe ile bağları kopmuş durumda.

Göztepe’den sakatlık açıklaması

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, geçtiğimiz hafta oynanan Çorum FK maçının 19. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerini Anthony Junior Dennis'e bırakan Erdoğan, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, "Kasığımda oluşan yırtık nedeniyle bir süre sahalarda olamayacağım. Çalışıp, güçlenip şampiyonluk yolunda yeniden takımla olmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.