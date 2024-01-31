Trendyol 1.Lig ekibi Altay’da şok ayrılık: İki tecrübeli oyuncu takımdan ayrıldı!

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay, finansal zorluklarla boğuşmaya devam ediyor. Mali kriz, kulübün içinde bulunduğu durumu her geçen gün zorlaştırırken, takımın tecrübeli isimleri Deniz Kadah ve İbrahim Öztürk'ün takımdan ayrılması, yaşanan mali sıkıntıların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Alacak problemleri ve ihtarname süreci

Altay'da son dönemde yaşanan en büyük sorunlardan biri, oyuncuların alacaklarının ödenmemesi oldu. Bu durum, tecrübeli oyuncuların kulübe ihtarname göndermesine ve ardından serbest kalma hakkını kullanarak takımdan ayrılmasına sebep oldu. İbrahim Öztürk ve Deniz Kadah, bu süreçten etkilenen son isimler olarak dikkat çekti.

Deneyimli isimlerin takımdan ayrılışı

42 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu İbrahim Öztürk, bu sezon Altay formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol atma başarısı gösterirken, 37 yaşındaki forvet Deniz Kadah ise 14 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ancak bu istatistikler, her iki oyuncunun da takımdaki önemli rollerini korumasına yetmedi ve mali kriz nedeniyle ayrılıklar kaçınılmaz oldu.

Altay'ın geleceği ve mali durumu

Altay'ın mali krizi aşma yolunda atacağı adımlar ve takımın geleceği, futbol camiasında merak konusu olmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncuların ayrılışı sonrasında, kulübün bu zorlu dönemi nasıl yöneteceği ve kadrosunu nasıl şekillendireceği büyük önem taşıyor. Altay'ın finansal krizi aşarak eski güçlü günlerine dönüp dönemeyeceği ise zamanla netlik kazanacak.