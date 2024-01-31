Bolu’da kendini eve kapatan şahıs, polise silah doğrulttu!

Bolu Kültür Mahallesi Ceviz Sokak Tok Apartmanı’nda yaşanan korkunç olay saat 9.45 sularında gerçekleşti.
Şizofren hastası olduğu ve evde intihar etmek istediği iddia edilen zanlı evine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarıp kendisini eve kapattı. Bunun üzerine sağlık ekipleri olay yerine emniyet güçlerini çağırdı.
EMNİYET GÜÇLERİNE SİLAH DOĞRULTTU
Olay yerine gelen polis ekiplerinin çağrılarına yanıt vermeyen zanlının kapısı itfaiye ekiplerinin desteğiyle açıldı.
Kapının açılmasının ardından zanlı evin içinde ekiplere pompalı tüfek doğrultarak ateş etmeye kalkıştı.
Olay yerine bu esnada çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İKNA 20 DAKİKA SÜRDÜ
Evin içinde tüfekle bekleyen zanlı 20 dakikalık ikna çabalarından sonra başarılı bir şekilde yakalandı.
Sağlık ekiplerinin eve girmesiyle sakinleştirilen zanlı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne, kaldırıldı.
Yapılan tedavinin ardından ifadelerinin alınması için, Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlı hakkında soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.