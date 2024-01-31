TFF, Süper Lig VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyor

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, aynı zamanda FIFA ve UEFA İlişkileri ile Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Eröğüt, Türk futbolunun geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, VAR kayıtlarının açıklanmasından, yabancı gözlemcilerin Türk futboluna dahil edilmesine kadar birçok yeniliği kapsıyor.

VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşımı

Eröğüt, Süper Lig'de VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmaya başlanması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. IFAB'ın VAR konuşmalarının yayınlanmasına eğitim amaçlı izin verdiğini belirten Eröğüt, bu adımın şeffaflık ve adalete olan güveni artıracağını vurguladı. Örnek olarak İspanya La Liga'da uygulanan sistemi gösterdi ve Türkiye'de de benzer bir uygulamanın test edildiğini duyurdu. Bu yenilik, futbolun daha anlaşılır ve şeffaf olmasına katkı sağlayacak.

Yabancı gözlemciler ve hakem değerlendirmeleri

TFF'nin yabancı gözlemci getirme kararı, hakemlik sisteminde önemli bir değişiklik olarak öne çıktı. Mustafa Eröğüt, UEFA'nın üst düzey yetkililerinden oluşan 10 kişilik bir ekibin lig maçlarında gözlemci olarak yer alacağını açıkladı. Bu gözlemcilerin hakem puanlarına yüzde 50 oranında etki edeceğini belirten Eröğüt, bu sistemin hakemlik kalitesini artıracağını ifade etti.

Merkez Hakem Kurulu'nun yapısında yenilikler

TFF Başkan Vekili Eröğüt, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısında da değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni düzenleme ile MHK, 5 üyeden oluşacak ve bu üyelerden 3'ü TFF, 2'si ise Kulüpler Birliği tarafından belirlenecek. Bu adım, kulüplerin hakem atamaları üzerindeki etkisini artırarak, daha dengeli ve adaletli bir sistem oluşturmayı amaçlıyor.

Alman modeline göz kırpmak

TFF'nin, Almanya'da uygulanan hakem yönetim modelini incelediği ve bu modele benzer bir yapılanma için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Eröğüt, federasyon ve kulüplerin birlikte çalışarak hakem yönetimini daha etkin bir şekilde organize etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu adım, Türk futbolunun uluslararası standartlara ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.