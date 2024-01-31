Trendyol 1.Lig’de Boluspor'un parlayan yıldızı U19 Milli takımında!

Trendyol 1.Lig'in dikkat çeken takımlarından Boluspor'un genç ve yetenekli oyuncusu Tolunay Artuç, Türkiye U19 Milli Takımı'nın kapılarını araladı. 10-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Dostluk Turnuvası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek olan Artuç, bu davetiyle Boluspor'un adını uluslararası arenada gururla temsil edecek.

Milli davetin ardındaki hikaye

Türkiye Futbol Federasyonu, genç yeteneklerin yıldızını parlatacağı bu önemli turnuva için aday kadrosunu açıkladı. Boluspor'un orta saha dinamosu Artuç'un aday kadroda yer alması, takımının gelecek vaad eden yıldızlarının milli sahnede de parlayabileceğinin bir kanıtı olarak görülüyor.

Hazırlıklar başlıyor

U19 Milli Takımı, turnuva öncesi hazırlıklarına 05 Şubat 2024 Pazartesi günü, saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde start verecek. Genç yetenekler, burada yapılacak toplantıyla birlikte turnuva için yoğun bir hazırlık sürecine giriş yapacaklar.

Zorlu rakipler bekleniyor

Milli takım, 08 Şubat'a kadar Riva'da sürecek olan yoğun antrenman programının ardından Zagreb'e geçecek. Ay-yıldızlıların, turnuva boyunca Yunanistan, İskoçya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplerle mücadele edeceği belirtiliyor. Bu maçlar, genç yeteneklerin uluslararası deneyim kazanması için büyük bir fırsat sunuyor.

Boluspor ve Boluluların gururu

Tolunay Artuç'un milli takıma davet edilmesi, hem Boluspor camiasını hem de Bolu halkını büyük bir sevinçle doldurdu. Genç oyuncunun uluslararası alanda göstereceği performans, şehrin futbol adına duyduğu umudu pekiştiriyor. Artuç'un başarısı, aynı zamanda diğer genç yeteneklere de ilham vererek, onların da milli formayı giyme hayallerini yeşertiyor.

U19 Milli Takım aday kadrosu

Kaleciler: Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Dilmen (Rams Başakşehir Futbol Kulübü), Mehmet Şamil Öztürk (Mondihome Kayserispor)

Defans: Hikmet Çolak (Altay), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.), Yiğit Fidan (Bursaspor), Furkan Çolak ( Eyüpspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Candan Başkale (KVC Westerlo), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen)

Orta Saha: Murat Arda Ayhan ( Belediye Derince Spor), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Bedirhan Yıldız ( Kocaelispor), Enes Erol (Yukatel Adana Demirspor A.Ş.), Tolunay Artuç (Boluspor), Alper Efe Pazar (Yılport Samsunspor), Emre Çil (MSV Duisburg), Efe Sayhan (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Emre Uzun (Bitexen Antalyaspor)

Forvet: Kaan İnanoğlu (MSV Duisburg), Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Hüseyin Ertürk (Beveren SK), Emre Tezgel (Stoke City FC)

Teknik Direktör: Soykan Başar