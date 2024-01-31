Sosyal medya fenomeni ve başarılı şef CZN Burak, yani gerçek adıyla Burak Özdemir, takipçilerini son paylaşımıyla derinden endişelendirdi.

Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzünde, gözlerinde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yaraların görüldüğü fotoğraflar yer aldı.

Bu korkutucu görüntüler, takipçileri arasında hızlı bir şekilde yayılarak geniş çapta endişe ve merak uyandırdı. Ancak CZN Burak bu olay hakkında sessizliğini bozdu ve merak edilen sorulara yanıt verdi.

İçerik Üreticisinden Korkutan Paylaşım

Uzun yıllardır sosyal medyada içerik üreticiliği yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaşan CZN Burak, özellikle yemek sektöründeki başarılarıyla tanınıyor.

Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek aile şirketinden ayrılan ve kendi restoranını açan Özdemir, son dönemde verdiği kilolarla da magazin gündemine oturmuştu. Ancak son paylaşımıyla hayranlarını büyük bir endişeye sürükledi.

"Kalbim Bin Parça..."

Gözleri kan çanağına dönmüş ve yaralarla dolu fotoğraflarını paylaşan Özdemir, altına yazdığı notla da duygusal bir mesaj verdi.

"Ya Rab beni şu köşede kırdılar. Kalbim bin parça bırakıldım. Şurada canım yanıyor. Sırtım bıçak izi dolu. Vefasızlıklar, hainlikler" ifadelerini kullanan ünlü şef, takipçilerini merak içinde bıraktı.

CZN Burak'tan Açıklama: "Eski Bir Görüntü..."

Yurtdışında olan ve yaşananlar hakkında Posta Gazetesi'ne konuşan CZN Burak, paylaşılan fotoğrafların eski bir iş kazasına ait olduğunu ve yeniden paylaştığını açıkladı.

Takipçileriyle dertleşmeyi seven ve onlara ulaşmak isteyen Özdemir, bu paylaşımla "Karamsar olmamaları gerektiği" mesajını vermek istediğini belirtti.

"Asla kendime zarar vermedim ya da birileri bana zarar vermedi" diyerek endişeleri gidermeye çalıştı.