Öğretmenlere şok promosyon kararı "SIFIR TL"

Promosyon Anlaşması Gecikmemeli!

Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Hasan UTUCU'nun açıklamalarına göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni promosyon ihalesinden sonuç alamamış olması, eğitim çalışanlarını bekleyen sorunları derinleştiriyor. Son promosyon anlaşması 31 Aralık 2023 tarihinde sona erdi ve yeni anlaşma için üç ihale denemesi sonuçsuz kaldı.



Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karara göre, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü yeni bir ihale yapılacak. Ancak bu ihale de sonuç vermezse, devlet bir banka ile promosyonsuz maaş anlaşması yapılması gündeme gelecek.

Türk Eğitim Sen Kilis Şubesi İtiraz Ediyor!

Türk Eğitim Sen Kilis Şubesi, bu kararı kabul etmiyor ve eğitim çalışanlarının promosyonsuz bırakılmasının haksızlığa yol açacağını savunuyor. Eğitim çalışanlarının en iyi promosyonu alması gerektiğini vurguluyorlar ve promosyonsuz maaş anlaşması kararını anlamsız buluyorlar. Sendika, ihale komisyonunun daha iyi bir promosyon anlaşması için şartnamenin bazı maddelerini değiştirerek çözüm bulabileceğini savunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığına Başvuru Yapıldı!

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi, eğitim çalışanlarının adına Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu. Sendika, bakanlığın tüm Türkiye genelinde promosyon anlaşması yaparak eğitim çalışanlarını rahatlatması gerektiğini dile getiriyor.

Öğretmen Maaşları 2024'te Ne Kadar?

Öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişkenlik göstermektedir. 1/4 dereceli öğretmenler için maaşlar 26.654 TL'den 39.781 TL'ye yükselmişken, uzman öğretmenlerin maaşı 29.538 TL'den 44.085 TL'ye çıkmıştır. Ancak ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasında da farklar bulunmaktadır.