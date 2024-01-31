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Bolu'nun Mantarları Eskişehir pazarlarında ilgi odağı

Kış aylarının vazgeçilmezi olan mantarlar, Eskişehir semt pazarlarında büyük bir talep görüyor. Özellikle Bolu'dan gelen çeşit çeşit mantarlar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İşte, Bolu şehrinin enfes mantarlarıyla ilgili detaylar!

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'nun En Lezzetli Mantarları

Eskişehir semt pazarlarında raflardaki yerini alan Bolu'dan gelen mantarlar, hem çeşitlilikleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor. İzmit, İstanbul, Bolu ve Antalya'dan temin edilen bu özel mantarlar, sofraları süslemek için ideal bir tercih haline geldi. Bolu'nun doğal zenginliklerinden biri olan bu mantarlar, kışın vazgeçilmezi haline geldi.

Mantar Tutkunları İçin Çeşit Çeşit Lezzet

Eskişehir semt pazarlarında bulunan mantar tezgahları, mantar tutkunlarını çeşit çeşit lezzetle buluşturuyor. Normal mantardan, özel çeşitlere kadar farklı seçenekler sunan pazarlar, her damak tadına hitap ediyor. Vatandaşlar ekonomik olan normal mantarı tercih ederken, farklı lezzetleri denemek isteyenler için de birçok seçenek bulunuyor.

Mantar Fiyatları Uygun

Bolu'dan gelen mantarların kilosu, 50 ila 100 TL arasında değişiyor. Bu uygun fiyatlar, vatandaşların mantarları tercih etmelerini kolaylaştırıyor. Hem lezzetli hem de ekonomik olan Bolu mantarları, sofraların vazgeçilmezi haline geldi.

Artan Talep ile Büyüyen Pazar

Mantar satışı yapan esnaf, artan talepten memnun. Kış aylarının gelmesiyle birlikte mantar satışlarında yaşanan yoğunluk, ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor. Bolu'nun lezzetli mantarları, Eskişehir semt pazarlarında adeta bir tutku haline gelmiş durumda.

# istanbul

31 Oca 2024 - 14:36 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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