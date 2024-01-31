İYİ Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayını Akşener açıkladı

İYİ Parti, 2024 Yerel Seçimleri için Bolu Belediye Başkan Adayını açıkladı. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde İYİ Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayının Mansur Şen olduğunu duyurdu.

Meral Akşener'den Açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, Bolu Belediye Başkan Adayının Mansur Şen olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Bolu'da 2024 yerel seçimlerinin nabzını tutan önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Mansur Şen de oradaydı

İYİ Parti'nin grup toplantısında aday tanıtımı yapıldı ve Genel Başkan Meral Akşener tarafından Mansur Şen'in adaylığı resmen açıklandı. Toplantıya, Bolu İYİ Parti İl Başkanı Murat Güler, İYİ Parti Mengen Gökçesu adayı Emire Başar ve Bolu Belediye Başkan adayı Mansur Şen de katıldı. Bu açıklama ile birlikte İYİ Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı netleşti.

Başkan Adayları Belirginleşiyor

İYİ Parti'nin grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından açıklanan Mansur Şen, diğer başkan adaylarıyla birlikte 2024 seçimlerinde Bolu Belediye Başkanlığı için yarışacak.

İşte şu an için netleşmiş başkan adayları:

İYİ Parti: Mansur Şen

CHP: Tanju Özcan

MHP: İlhan Durak

AK Parti: Muhammed Emin Demirkol

Zafer Partisi: İlkay Bayrak

Yeniden Refah Partisi: Faruk Bayrakdar

Bu adaylar, Bolu halkının tercihlerini göz önünde bulundurarak sandıktan çıkacak olan oyların sayılmasını bekleyecekler. Bolu Belediye Başkanlığı için gerçekleşecek olan seçimler, şehrin geleceği için önemli bir karar olacak.