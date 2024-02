2024 LGS’ye kaç gün kaldı? Puan hesaplama!

Sınav Öncesi Önemli Tarihler

Bakan Yusuf Tekin, LGS sınavı öncesinde önemli tarihleri açıkladı. Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklar. Bununla birlikte, 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi olarak kutlanacak. Bu nedenle, LGS sınav tarihi en uygun zamana aldık dedi.



Sınav İçeriği Değişmeyecek

Bakan Tekin, LGS sınavının soru sayısı ve soru şekli konusunda bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Ayrıca, tüm sorular, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanacak. Bu da öğrencilerin sınavı daha iyi hazırlanmış bir şekilde karşılamalarına yardımcı olacak.

Neden 2 Haziran Pazar?

Bakan Tekin, sınav tarihini belirlerken öğrencilerin ve velilerin bayram öncesinde sınav stresi yaşamamalarını ve bayram hazırlıkları ile yaz tatili planlamalarını daha rahat yapmalarını amaçladıklarını belirtti. Bu sayede öğrenciler, sınav öncesinde zihinsel olarak daha rahat olabilecekler.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puan hesaplama?

Öğrenciler, sınavın sözel ve sayısal bölümlerine ait her bir alt testteki doğru ve yanlış cevaplarını belirlerler. Her bir öğrencinin her bir alt test için ham puanı hesaplanır. Bu hesaplama, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak yapılır. Her alt test için elde edilen ham puanların ortalaması alınır. Bu, ilgili testin ham puanlarının toplamının öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Standart Puan Dönüşümü

Öğrencilerin her bir alt test için standart puanları, o teste ait ham puanların ortalaması ve standart sapma kullanılarak hesaplanır. Bu hesaplama, tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye ve standart sapmasını 10'a getiren bir dönüşüm işlemi sonucunda elde edilir.





Bu adımlar, öğrencilerin LGS puanlarının hesaplanmasında kullanılan temel işlem basamaklarıdır. LGS sınavı sonuçları, bu puanlar üzerinden belirlenir ve öğrencilerin lise tercihleri için kritik bir rol oynar.