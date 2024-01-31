Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star'da Heyecan Verici Açıklamalar!

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için nefes kesen bir mücadele yaşandı. Acun Ilıcalı, Konsey'de sosyal medya anketinin sonuçlarını paylaşarak büyük bir sürpriz açıkladı. İşte bu heyecan verici anların detayları:

Kırmızı Takım Dokunulmazlığı Kazandı

Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda iki takım arasında şiddetli bir bayrak mücadelesi yaşandı. Sonunda zafer, Kırmızı Takım'ın oldu. Bu başarı, Kırmızı Takım'ı bir sonraki elemeden korudu.

Yedek Yarışmacılar Katıldı

Bu hafta her iki takıma da yedek yarışmacılar eklendi. Kırmızı Takım'a 2018 yılından hatırladığımız yarışmacı Mustafa Kemal katıldı, mavi takıma ise 2021 yılından tanıdığımız Dora dahil oldu.

Eleme Adayı Belli Oldu

Kaybeden mavi takım, oylamayla eleme adayını seçti. Mavi takım konseyinde eleme adayı olarak Berna Canbeldek belirlendi. Berna, "Hiç şaşırmadım, ben takımımla iletişimdeyim, okuyabiliyorum takımımı. Kırmızı Takım'da adım çıktığında kötü hissetmiştim performansım iyiyken bu duruma düşmek kötü hissettirmişti. Burada olmak çok güzel" şeklinde duygularını dile getirdi.

Kadın Elemesi Heyecanı

Bu hafta kadın elemesi gerçekleşecek ve ilk eleme adayı Kırmızı Takım'dan Kardeniz oldu. İkinci aday ise yine Kırmızı Takım'dan Pınar olarak belirlendi. Haftanın üçüncü eleme adayı ise mavi takımın oylamasıyla Aysu oldu.

Acun Ilıcalı'nın Sürprizi

Acun Ilıcalı, Konsey'de sosyal medya anketinin sonuçlarını da paylaştı. Mavi takımın daha güçlü olduğunu düşünen seyircilerin oranı %79 iken, Acun Ilıcalı ise %21 içinde olduğunu ifade etti. Ancak seyircinin her zaman önemli olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, "Cumartesi akşamı yayında 'acil durum konseyi' olacak" dedi.

Ayrıca, Acun Ilıcalı Survivor All Star'da sürprizlerin devam edeceğini söyledi. Dans yarışmasının 2. turu yarın gerçekleşecek ve ödül olarak Rio Karnavalı'nın olduğunu belirtti. Cumartesi günkü Konsey'de ise 2 büyük sürpriz daha olacağını duyurdu. Birinci sürpriz yarın açıklanacak, diğeri ise cumartesi günü izleyicilerle buluşacak.